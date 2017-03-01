На улицах Кыштыма появятся баннеры к юбилею города

Автор: КР от Вчера, 08:54 Категория: Общество

Фото взято с сайта администрации Кыштымского городского округа.

Уже в этом месяце яркие баннеры к 260-летию Кыштыма будут установлены в районе Южной при въезде в город, в микрорайоне Нижнего Кыштыма и на здании детской библиотеки имени Корнея Чуковского на улице Ленина. В качестве дизайнеров-оформителей выступили специалисты администрации Кыштымского городского округа. В основу идеи оформления баннеров заложены сразу две знаменательные даты – 260-летие Кыштыма и Год экологии в России.

Один из элементов композиции – бренд нашего города – фестиваль народного творчества «Русский хоровод». В баннерах использованы фотографии кыштымских фотографов. Автор одной из них – Олег Фомин.

В предстоящую пятницу, 17 марта, в Кыштыме стартует творческий конкурс на официальный логотип и слоган, посвящённые 260-летию города.