На улицах Кыштыма появятся баннеры к юбилею города
Автор: КР от Вчера, 08:54 Категория: Общество
Фото взято с сайта администрации Кыштымского городского округа.
Уже в этом месяце яркие баннеры к 260-летию Кыштыма будут установлены в районе Южной при въезде в город, в микрорайоне Нижнего Кыштыма и на здании детской библиотеки имени Корнея Чуковского на улице Ленина. В качестве дизайнеров-оформителей выступили специалисты администрации Кыштымского городского округа. В основу идеи оформления баннеров заложены сразу две знаменательные даты – 260-летие Кыштыма и Год экологии в России.
Один из элементов композиции – бренд нашего города – фестиваль народного творчества «Русский хоровод». В баннерах использованы фотографии кыштымских фотографов. Автор одной из них – Олег Фомин.
В предстоящую пятницу, 17 марта, в Кыштыме стартует творческий конкурс на официальный логотип и слоган, посвящённые 260-летию города.
Комментарии
В Кыштыме в бизнес-центре состоялась презентация Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области (Кирилл Мазур)
все хорошо а почему дорожки не посыпаны-ходить невозможно мадам шеболаевой стоило бы разок прогуляться пешком или не барское это дело >>>
В Кыштыме появился первый специализированный прощальный кортеж (Антимазур)
Мазур, учись читать Прочитай надпись на борту авто >>>
В Кыштыме появился первый специализированный прощальный кортеж (Гость Михаил)
Для наблюдателя :))) https: cloud mail ru public CMCJ NRJnuNS1J >>>
В Кыштыме появился первый специализированный прощальный кортеж (Кирилл Мазур)
автор учи грамоту бездари и неучи в журналистике >>>
Жители Кыштыма костерят производителей некачественных газовых счётчиков (Кирилл Мазур)
государство не наи ,т е не обманешь >>>
Все комментарии