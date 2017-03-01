В Кыштыме спасатели-водолазы работают на дне озера Сугомак

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Общество

Фото предоставлено кыштымским отрядом поисково-спасательной службы Челябинской области.

Они оттачивают навыки погружения под лёд и технику проведения поисковых работ. В конце марта проверить профессионализм кыштымских спасателей приедет специальная комиссия из Челябинска.

– Мы оборудовали майну на озере Сугомак, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Каждый погружается в водоём на глубину в три с половиной метра и находится в воде около 15 минут.

Сегодня в кыштымском отряде пять опытных водолазов – Александр Ступацкий, Дмитрий Петров, Владимир Мещеряков, Юрий Бегджиков и Денис Дубино. В этом году к ним присоединятся Максим Бурцев, Дмитрий Бочкарёв, Алексей Плаксин. Летом, когда открывается купальный сезон, потребность в спасателях-водолазах значительно возрастает.