Подписка на газету Кыштымский рабочий

Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Юрий Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме спасатели-водолазы работают на дне озера Сугомак
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме спасатели-водолазы работают на дне озера Сугомак

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото предоставлено кыштымским отрядом поисково-спасательной службы Челябинской области.

 

Они оттачивают навыки погружения под лёд и технику проведения поисковых работ. В конце марта проверить профессионализм кыштымских спасателей приедет специальная комиссия из Челябинска.

 

– Мы оборудовали майну на озере Сугомак, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Каждый погружается в водоём на глубину в три с половиной метра и находится в воде около 15 минут.

 

Сегодня в кыштымском отряде пять опытных водолазов – Александр Ступацкий, Дмитрий Петров, Владимир Мещеряков, Юрий Бегджиков и Денис Дубино. В этом году к ним присоединятся Максим Бурцев, Дмитрий Бочкарёв, Алексей Плаксин. Летом, когда открывается купальный сезон, потребность в спасателях-водолазах значительно возрастает.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter