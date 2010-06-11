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» » Иван Ургант словил новость с "Кыштымского рабочего"
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Иван Ургант словил новость с "Кыштымского рабочего"

Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Общество

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  • Регистрация: 11.06.2010
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Ну все, теперь туристы в Кыштым повалят!
 
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