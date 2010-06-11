Иван Ургант словил новость с "Кыштымского рабочего"

Городская афиша

14 марта

Актёры Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова представят в ДК металлургов спектакль "Скамейка".

Начало в 18:00. Билеты в кассах ДК

11 марта

В ФСК (улица Малышева, 60) состоятся зональные соревнования по баскетболу среди девушек в рамках областной спартакиады "Олимпийские надежды Южного Урала - 2017".

Начало в 9 часов

11 марта

В спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева, 60 состоится открытое первенство ДЮСШ по легкоатлетическому троеборью.

Начало в 16 часов.

12 марта

В ДК металлургов состоится конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ".

Начало в 11 часов. Вход свободный.