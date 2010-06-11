Иван Ургант словил новость с "Кыштымского рабочего"
Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Общество
Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Юрий Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Общество