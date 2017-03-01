Жительницы Кыштыма ещё успевают получить поздравление от Константина Хабенского

Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: Общество

Такой подарок в честь 8 Марта своим клиенткам сделал Сбербанк. Все, кто воспользуется его банкоматами, услышат приятные слова в свой адрес от известного актёра Константина Хабенского. Его сообщение начинает звучать, как только карта попадает в банкомат.

Голосом артиста заговорило более 300 банкоматов, оборудованных голосовым меню, по всей Челябинской области. В Кыштыме получить поздравления от народного артиста России можно в центральном офисе банка на улице Карла Либкнехта, 137, а также в отделении Сбербанка, расположенном в торговом комплексе «Квартал» на улице Возмездия, 39 в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

Всем, кто хочет услышать Константина Хабенского, стоит поторопиться. Уже завтра его вещание из банкоматов прекратится.