Кыштымские краеведы подняли большой пласт истории о политических репрессиях в период 1918-1953 годов

Автор: КР от Вчера, 14:28 Категория: Общество

Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник выпустил «Вестник истории Верхотурского уезда». В него вошли материалы научно-практической конференции «Политические репрессии на Урале. 1918-1953 г.г.», которая проходила в Верхотурье в ноябре прошлого года.

В сборник вошли три публикации двух кыштымских авторов. Православный краевед Лариса Савелюк озаглавила свой материал так: «Страничка из жития священномученика Константина (Алексеева) и жизни его старшего брата Фёдора Алексеева – диакона и священника Михаило-Архангельской церкви села Меркушинского Верхотурского уезда. 1918 г.». Священномученик Константин в 1910-1912 годы служил в кыштымском храме Сошествия Святого Духа на апостолов. Он был расстрелян большевиками в июле 1918 года.

Второй автор – Ольга Сонина собрала сведения о политических репрессиях в Кыштыме: «Дело №831 о контрреволюционной повстанческой организации эсеров в Кыштымском районе». По этому делу в 1937 году были репрессированы 73 человека. Из них шестеро осуждены на 10 лет, 67 –расстреляны.

Ещё один материал, вошедший в вестник, подготовил Рашид Хакимов: «Неизвестная депортация на Урале». В ней приводятся данные о том, как 1947-1948 годах из родных мест в отдалённые районы отселяли семьи кыштымцев, каслинцев, аргаяшцев. Первопричиной стало начавшееся строительство атомного производства «Маяк». В связи с этим, тысячи людей были объявлены неблагонадёжными и депортированы.