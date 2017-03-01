В Кыштыме специальная комиссия осматривает жильё, предлагаемое для детей-сирот

Автор: КР от Сегодня, 17:09 Категория: Общество

На прошлой неделе специально созданная комиссия осмотрела две квартиры с целью их возможного приобретения в рамках государственной программы обеспечения жильём детей-сирот. По распоряжению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой в состав комиссии входят заместитель главы по капитальному строительству, начальник отдела архитектуры и градостроительства Рудольф Гурцкая, заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук, специалисты комитета по управлению имуществом и жилищного отдела администрации.

Одна из квартир расположена в доме на улице Металлистов. В чистой, тёплой «однушке» недавно сделан ремонт, вся сантехника находится в рабочем состоянии. В эту квартиру можно без опаски селить молодых людей, оставшихся в детские годы без попечения родителей. Комиссия одобрила участие в аукционе владельцев этого жилья по его приобретению для детей-сирот.

Прямо противоположное впечатление произвела на членов комиссии квартира в микрорайоне Каолиновый. Прогнившие полы на кухне и в ванной, давным-давно не видевшие ремонта стены. Члены комиссии забраковали квартиру, но готовы вернуться в неё с обходом в том случае, если все замечания будут устранены.

По словам Елены Саланчук, к жилью для детей-сирот в Кыштыме предъявляются самые строгие требования, дабы не допустить нарушений и злоупотреблений. Напомним, недавно к уголовной ответственности был привлечён бывший руководитель управления имущественных отношений администрации Кунашакского района, допустивший приобретение для сирот аварийного частного жилого дома почти за 900 000 рублей.