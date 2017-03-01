Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме директора гостиничного комплекса уволили за задержку заработной платы работникам
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме директора гостиничного комплекса уволили за задержку заработной платы работникам

Автор: КР от Сегодня, 14:59 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Прокуратура города защитила права 13 работников гостиничного комплекса «Рассвет», что на территории детского парка.

 

Как пояснил сайту «КР» помощник прокурора Евгений Брагин, в надзорный орган с коллективной жалобой на невыплату зарплаты работники «Рассвета» обратились ещё в январе. По данному факту была проведена прокурорская проверка. Установлено, что задержка заработной платы превысила месяц, из-за чего образовался долг в размере 220 тысяч 793 рублей.

 

– Суд удовлетворил заявление прокурора и привлёк руководителя гостиничного комплекса Елену Михайловну Девентейчик к административной ответственности, – пояснил Брагин. – Она неоднократно допускала задержку заработной платы, и в результате по решению суда она была уволена с занимаемой должности. Сейчас в «Рассвете» новый директор. Имеющаяся задолженность погашена, зарплата выплачивается вовремя.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter