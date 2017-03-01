В Кыштыме директора гостиничного комплекса уволили за задержку заработной платы работникам

Городская афиша

4 марта

В физкультурно-спортивном комплексе состоится открытие соревнований по каратэ на звание чемпионов Челябинской области и на Кубок главы Кыштымского городского округа.

Начало в 13 часов.

12 марта

В ДК металлургов состоится конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ".

Начало в 11 часов. Вход свободный.

4 марта

В ДК металлургов состоится ярмарка мастеров прикладного творчества "Весенний подарок".

Начало в 11 часов. Вход свободный.