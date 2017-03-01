В Кыштыме директора гостиничного комплекса уволили за задержку заработной платы работникам
Автор: КР от Сегодня, 14:59 Категория: Общество
Прокуратура города защитила права 13 работников гостиничного комплекса «Рассвет», что на территории детского парка.
Как пояснил сайту «КР» помощник прокурора Евгений Брагин, в надзорный орган с коллективной жалобой на невыплату зарплаты работники «Рассвета» обратились ещё в январе. По данному факту была проведена прокурорская проверка. Установлено, что задержка заработной платы превысила месяц, из-за чего образовался долг в размере 220 тысяч 793 рублей.
– Суд удовлетворил заявление прокурора и привлёк руководителя гостиничного комплекса Елену Михайловну Девентейчик к административной ответственности, – пояснил Брагин. – Она неоднократно допускала задержку заработной платы, и в результате по решению суда она была уволена с занимаемой должности. Сейчас в «Рассвете» новый директор. Имеющаяся задолженность погашена, зарплата выплачивается вовремя.