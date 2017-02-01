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В Кыштыме за порядком в одном из многоквартирных домов будет следить казачья дружина

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество

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Пятиэтажный дом на улице Ю. Ичёвой, 183 часто фигурирует в полицейских сводках. В бывшем общежитии контингент ещё тот: случаются драки, пьяные дебоши, места общего пользования завалены бытовым мусором.

                

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева объявила о принятом решении организовать на входе в здание пункт охраны общественного порядка. В этом доме часть помещений остаётся в муниципальной собственности. Комитет по управлению имуществом администрации округа  заключил на 11 месяцев договор на охрану с кыштымской казачьей дружиной. В настоящее время завершается ремонт помещения для охранников, которые заступят на дежурство с 1 марта.

 

Казачья дружина  стала первой в Кыштымском округе, которая  ещё в декабре 2014 года получила свидетельство Главного управления МВД России по Челябинской области о внесении в реестр добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.

 

Как сказал сайту «КР» атаман горнозаводского отдела Челябинской региональной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» и руководитель челябинского отделения молодёжной казачьей организации «Есаул» Алексей Репин, дежурство будет длиться с восьми вечера до восьми утра. По его словам, в первое время дежурить будут два-три  казака, пока не стабилизируется ситуация. В дальнейшем на ночном посту останется один охранник.

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