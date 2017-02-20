В Тайгинку привезли вещи для малообеспеченных семей

Автор: КР от 20-02-2017, 13:55 Категория: Общество

Организаторы проекта «Вещеворот Озёрск-Кыштым» впервые в этом году провели выездную ярмарку-раздачу вещей в Тайгинке. Мужскую, женскую, детскую одежду, игрушки доставили в местный клуб 17 февраля на пяти машинах.

По словам Евгения Шитикова, идейного вдохновителя проекта, тайгинцев собралось не очень много – около 40 человек, но каждый из них отбирал вещи и для себя, и для своих родных и знакомых. Так, две пожилые женщины подобрали брюки и рубашки для нигде не работающего соседа-инвалида.

Особым спросом в Тайгинке пользовалась верхняя одежда для взрослых, детская одежда и игрушки. Часть вещей оставлена в клубе – пригодится в качестве костюмов для выступлений.



Местные жители не только разбирали одежду, но и приносили свою. Она обязательно пригодится тем, кто в ней нуждается.