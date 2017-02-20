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В Кыштыме выпускников технических вузов могут призвать в научные роты Вооружённых Сил РФ

Автор: КР от 20-02-2017, 11:25 Категория: Общество

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В осенний призыв отдел военного комиссариата Челябинской области по городам Кыштым и Карабаш выполнил набор на 110 процентов.  Кыштымцы сегодня служат практически во всех родах войск. Только один призывник выбрал альтернативную службу и отправлен в челябинское лечебное учреждение в качестве обслуживающего персонала. Как сказал сайту «КР» военком Евгений Красношлык, сейчас ведётся работа по подготовке к весеннему призыву, который начнётся с 1 апреля.

 

Традиционно многие призывники считают, что уходить на службу весной предпочтительнее, так как в этом случае в рядах Вооружённых Сил они проведут только одну зиму. Те же, кто призывается осенью, живут в казармах две зимы.

 

Особенностью весеннего призыва в этом году станет набор в научные роты, которые в Российской армии появились в 2013 году. Сейчас шутят, что бакалавров, магистров и аспирантов будут строить по росту. Как подтвердил Евгений Красношлык, в Кыштыме и Карабаше также начался предварительный поиск претендентов по определённым видам научной работы. Выпускники технических вузов с хорошими баллами  имеют шанс попасть  в научные роты, где в интересах обороноспособности страны используются их знания и навыки.

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