В Кыштыме наградили медалями и почётными знаками счетоводов живности и грядок

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество

В ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проходила с 1 июля по 15 августа прошлого года, в Кыштымском городском округе были обследованы 1393 частных городских домовладения. Это 20 процентов от их общего числа. В посёлках переписчики обошли все подворья. Кроме того, они поработали в 39 садовых товариществах, где учёту подлежал каждый десятый участок. Итоги переписи ещё подводятся, но, по предварительным данным, сельскохозяйственным центром Кыштымского округа может считаться посёлок Северная Кузнечиха. Здесь на подворьях содержатся 63 коровы, две лошади, 78 коз и овец, 168 кроликов и почти 1500 кур.

Вчера глава округа Людмила Шеболаева вручила награды девяти участникам сельхозпереписи.

Медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» удостоены специалист администрации округа Татьяна Дворецких, пенсионерка Людмила Огурцова, инженер-энергетик ООО «Полярный кварц» Евгений Мокрецов, уполномоченная по переписи в нашем округе Тамара Черных.

Памятной медалью «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года» награждены инспектор ООО «НАСКО» Альмира Собченко, библиотекарь посёлка Тайгинка Татьяна Губина, староста посёлка Слюдорудник Оксана Киселёва. Памятный знак «Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года» вручена участвовавшему в кыштымской переписи учителю озёрской школы № 25 Максиму Дворецких и инспектору межрайонной ИФНС № 3 Владимиру Зорину.