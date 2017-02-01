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Врач из Кыштыма стал обладателем уголовного дела по факту гибели группы Дятлова

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Общество

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Заведующий травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николай Тарасов вновь побывал в Екатеринбурге на конференции, посвящённой памяти  группы Дятлова, трагически погибшей во время лыжного похода в  феврале 1959 года в горах Северного Урала.

                         

Тайна гибели «дятловцев» до сих не даёт покоя многочисленным исследователям. Врач из Кыштыма «заболел» этой темой  около семи лет назад, досконально  изучив все имеющиеся в свободном доступе материалы. Более того, он  выдвинул собственную версию. Она заключается в том, что участники похода были отравлены газообразными веществами, вышедшими на поверхность из трещин в горных породах.

 

Ежегодную конференцию  по традиции организовывают  Фонд памяти группы Дятлова и его бессменный президент, преподаватель Уральского государственного архитектурно-художественного университета Юрий Кунцевич. В этом году все её участники ждали информации о сроках рассекречивания документов, связанных с  гибелью туристов. Но собравшихся огорошили известием о том, что гриф «секретно»  продлён ещё на 30 лет. Значит, исследователи по-прежнему будут теряться в догадках и выдвигать всё новые и новые предположения.

 

На  конференции Николай Тарасов приобрёл уникальное издание, в которое вошли материалы прекращённого уголовного дела по факту гибели группы Дятлова. Врач убеждён, что эта книга поможет ему приблизиться к разгадке.  Он уже обратил внимание на то, что у погибших была расширенная венозная сеть на руках.  И будет исследовать эту тему.

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