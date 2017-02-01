Врач из Кыштыма стал обладателем уголовного дела по факту гибели группы Дятлова

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Общество

Заведующий травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николай Тарасов вновь побывал в Екатеринбурге на конференции, посвящённой памяти группы Дятлова, трагически погибшей во время лыжного похода в феврале 1959 года в горах Северного Урала.

Тайна гибели «дятловцев» до сих не даёт покоя многочисленным исследователям. Врач из Кыштыма «заболел» этой темой около семи лет назад, досконально изучив все имеющиеся в свободном доступе материалы. Более того, он выдвинул собственную версию. Она заключается в том, что участники похода были отравлены газообразными веществами, вышедшими на поверхность из трещин в горных породах.

Ежегодную конференцию по традиции организовывают Фонд памяти группы Дятлова и его бессменный президент, преподаватель Уральского государственного архитектурно-художественного университета Юрий Кунцевич. В этом году все её участники ждали информации о сроках рассекречивания документов, связанных с гибелью туристов. Но собравшихся огорошили известием о том, что гриф «секретно» продлён ещё на 30 лет. Значит, исследователи по-прежнему будут теряться в догадках и выдвигать всё новые и новые предположения.

На конференции Николай Тарасов приобрёл уникальное издание, в которое вошли материалы прекращённого уголовного дела по факту гибели группы Дятлова. Врач убеждён, что эта книга поможет ему приблизиться к разгадке. Он уже обратил внимание на то, что у погибших была расширенная венозная сеть на руках. И будет исследовать эту тему.