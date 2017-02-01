В Кыштыме журналисты спасли птицу мира

Автор: КР от Вчера, 16:53 Категория: Общество

Сегодня в вакантном кабинете отдела молодёжной политики редакции газеты «Кыштымский рабочий» появился новый сотрудник. А если серьёзно, то привычный конвейер редакционной кухни прервался тем, что почти весь коллектив спасал из вентиляционной шахты застрявшего там голубя.

Птица застряла в вентиляционной шахте под потолком

Шорох из-за решётки, расположенной под потолком в коридоре, был слышен ещё вчера. Кто-то даже предположил: мыши в здании завелись. Однако уже сегодня мы заметили торчащие из вентиляции серые перья.

Как птица угодила в здание администрации, где газета «Кыштымский рабочий» арендует половину этажа, остаётся большой загадкой. Пернатый, просидевший в тесном пространстве достаточно большое количество времени, был очень напуган, а его шея оказалась неестественно вывернута.

Пленника напоили и накормили, после чего он начал оживать. Для него даже не пришлось вызывать ветеринара. Пока он будет жить в стенах редакции. Как только окончательно окрепнет, мы выпустим его на волю.

Это не первый случай спасения животных сотрудниками газеты «Кыштымский рабочий». Лет десять назад кто-то подкинул в здание администрации пятерых маленьких котят. Работник из числа обслуживающего персонала решил поймать их, поместить в пакет и… избавиться от хвостатых. Однако сотрудники редакции опередили его злой умысел – были найдены все котята и поселили их тоже в одном из кабинетов редакции. Там они прожили две недели, после чего их раздали в добрые руки.

А однажды корреспондент Игорь Красильников, вернувшись с задания, имел неосторожность рассказать главному редактору Людмиле Чеботиной, что увидел под трубой теплоснабжения нескольких совсем ещё маленьких щенков. Он был тут же отправлен туда с коробкой. Когда журналист вернулся на место, их там уже не было. Работающие неподалёку мужчины объяснили: у них есть мать, она их куда-то перетащила.