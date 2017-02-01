Региональное министерство совсем не следит за дорогами в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 16:01 Категория: Общество

Вчера на сайте «Кыштымского рабочего» была опубликована информация «ГИБДД Кыштыма выдала предписание администрации округа». В тексте ошибочно идёт речь об администрации Кыштымского городского округа. Приносим извинения всем посетителям нашего сайта.

В действительности участок дороги по направлению в посёлок Северный имеет статус регионального значения. Её владелец – министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Именно это ведомство несёт ответственность за её надлежащее содержание и своевременное обслуживание.

По факту случившегося глава Кыштымского городского округа дала задание своему первому заместителю незамедлительно направить телефонограмму в адрес министерства с требованием привести все участки дорог регионального значения, находящиеся на административной территории нашего округа, в надлежащее состояние.

Происшествие со съездом школьного автобуса с детьми в кювет и вопрос обеспечения безопасности при перевозке детей будет рассмотрен на профильной комиссии муниципального уровня.

Начальнику управления по делам образования Светлане Попинако поручено в кратчайшие сроки провести внеплановые инструктажи со специалистами, ответственными за перевозку детей в школьных автобусах, а также с водителями.