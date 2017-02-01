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В Кыштыме многофункциональный центр по оказанию услуг населению готовится к выдаче паспортов и водительских удостоверений

Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: Общество

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МФЦ Кыштымского городского округа был открыт в феврале 2014 года. За три года  в центре побывали 67682 посетителей. В последнее время ежемесячно здесь бывают свыше 2500 человек. С начала февраля за федеральными, региональными и муниципальными услугами обратились уже 1490 человек.

 

Принцип «одного окна», который изначально заложен  в основе деятельности МФЦ, кыштымцы оценили по достоинству. К тому же МФЦ постоянно  расширяет перечень услуг. Поначалу их было 10, сейчас –  147.

 

Как сказал сайту «КР» директор центра Владимир Чеботин, в самое ближайшее время МФЦ организует приём документов на оформление и последующую выдачу водительских удостоверений и паспортов. Для этого уже заказана фототехника. То есть в МФЦ человек сможет сразу сделать фотографию, которая в электронном виде вместе с пакетом документов будет передаваться для последующего оформления либо в ГИБДД, либо в миграционную службу. Но их выдача будет производиться в МФЦ.

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