Приватизация жилья будет бессрочной и бесплатной. А в Кыштыме этот процесс и без того движется ни шатко, ни валко
Автор: КР от Сегодня, 17:20 Категория: Общество
Вчера на заседании Государственной думы была принята поправка к закону, согласно которой приватизация жилых помещений для граждан становится бесплатной и бессрочной, причём без ограничения по категориям лиц. Тем самым, как заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, который с большим отрывом от соперников победил на выборах в том числе и в Кыштымском округе, были учтены и многочисленные пожелания жителей Челябинской области.
По действующему ранее законодательству приватизация жилых помещений с 1 марта 2017 года должна была стать платной, однако благодаря принятому Госдумой решению гражданам не придётся тратить на это деньги.
– По статистике у нас неприватизированными остаются около 20 процентов жилых помещений, то есть каждая пятая квартира, – отметил Владимир Бурматов. – Проблема была крайне актуальной и напрямую затрагивала интересы десятков тысяч жителей Челябинской области. Люди поднимали этот вопрос на встречах, приходили с этой проблемой на приём граждан, поэтому мы вышли к председателю правительства Дмитрию Медведеву с инициативой снять все ограничения, и он нас поддержал. Теперь бесплатная приватизация жилья будет распространяться на всех граждан бессрочно.
В Кыштымском округе свыше 14 тысяч жилых помещений. Из числа муниципального жилфонда на сегодня, по данным комитета по управлению имуществом, неприватизированными остаются 307 квартир и жилых домов. В прошлом году было приватизировано только 23 квартиры. Даже несмотря на то, что с 1 марта сего года приватизация должна была стать платной.