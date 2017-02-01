Молодожёны из Кыштыма признались друг другу в любви на областном телевидении

Автор: КР от Сегодня, 15:24 Категория: Общество

Иван и Надежда Осиповы из Кыштыма принимают участие в приуроченном к Дню влюблённых конкурсе «Это любовь», объявленном областным телевидением Челябинской области. Программа "Уютный дом" на ОТВ и сайт "Первый областной" предложили южноуральцам рассказать о своей любви или признаться в ней в формате видеоклипа. Ролики от участников принимались до 5 февраля. До 12 февраля на сайте идёт народное голосование за наиболее понравившуюся пару. По итогам голосования будут определены победители конкурса. Их ждёт сюрприз и участие в программе «Уютный дом». Награждение состоится в День влюблённых.

Пара из Кыштыма рассказала в ролике историю своего знакомства, поделилась счастливыми свадебными воспоминаниями. Сейчас Иван и Надежда по количеству голосов занимают второе место. Отрыв от лидеров совсем небольшой, так что знакомые и друзья Осиповых надеются на победу наших земляков.

Голосуйте за Ивана и Надежду здесь.