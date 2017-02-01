На публичных слушаниях в Кыштыме по строительству семиэтажки решение не принято

Автор: КР от Вчера, 17:28 Категория: Общество

В администрации Кыштымского округа сегодня во второй половине дня прошли публичные слушания по строительству на улице Ленина 7-этажного дома. Новостройку в семь этажей на улице Ленина изъявил желание построить ООО «Термогаз». При этом, когда в 2015 году компания приобрела право аренды земельного участка под строительство, указывалось, что он предназначен для жилого дома не выше пяти этажей.

На публичные слушания вместе со специалистами собралось более полусотни человек. Проектант Евгений Иванов объяснил, что с учётом сложного рельефа местности фактическая высота семиэтажного дома составит 22,5 метра, а стандартная высота пятиэтажки – 20 метров. По его мнению, новостройка не повлияет на инсоляцию расположенного ниже соседнего дома Ленина, 25 а. Не предвидится затруднений с инженерными сетями для нового дома, с размещением парковок и детской площадки. Верхняя точка кровли новостройки окажется ниже наивысшей отметки храма Рождества Христова на 40 метров. По его мнению, современный кирпичный дом станет украшением улицы, которая сегодня застроена преимущественно невыразительными «хрущёвками».

Его оппонентами выступили практически все участники слушаний. Во всяком случае, в поддержку идеи дома в семь этажей не высказался никто. Наоборот, звучало мнение создать для улицы Ленина отдельный проект, чтобы «не ляпать дома, как попало». Аргументы кыштымцев суммировал заместитель главы округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин.

В протокол слушаний вошли пункты, согласно которым ООО «Термогаз» должно представить развёрнутую информацию о том, как новостройка повлияет на освещённость домов на Ленина, 25 и Ленина, 150а. Часть вопросов касалась размещения пешеходных лестниц, детской площадки, количества парковочных мест. Беспокойство за сохранность своего дома в ходе строительства выразили жильцы дома Ленина, 27а.

Проектировщиков попросили дать ответ, насколько новый дом впишется в историческую среду главной улицы города. Также им предложили представить визуализацию проекта, чтобы на примере конкретных соседних домов было видно, как новостройка изменит существующую городскую среду.

От ГИБДД поступил запрос по подъездным путям в период строительства и после его сдачи в эксплуатацию. По предложению Алексея Заикина и председателя оргкомитета по проведению публичных слушаний Рудольфа Гурцкая обращение ООО «Термогаз» о строительстве семиэтажного дома будет повторно рассмотрено на публичных слушаниях с учётом новой информации, которую представит строительная компания.