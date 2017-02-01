В Кыштыме сменились адреса госинспектора труда и отдела статистики

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество

С этого года приём граждан по линии Государственной инспекции труда ведётся по-прежнему адресу на улице Ветеранов, 1, но в другом кабинете. Сейчас, как сказал сайту «КР» госинспектор Андрей Бурков, нужно обращаться в кабинет № 3, который располагается в помещении центра занятости. По трудовым отношениям кыштымцы могут обращаться в Госинспекцию по средам с 9 до 17 часов. Телефон-факс – 4-11-20.

Однако кабинет, откуда съехала инспекция труда, не остался пустовать. Здесь разместился отдел государственной статистики, которому в 2009 году администрация Кыштымского округа выделила помещение в здании на улице Ленина, 25. Как сказала сайту «КР» старший специалист Маргарита Храмова, переезд на улицу Ветеранов, 1 вызван, в том числе, и сокращением численности отдела статистики. Сейчас в нём только три специалиста, а структурно он подчиняется отделу государственной статистки в городе Миассе.