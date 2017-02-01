Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме сменились адреса госинспектора труда и отдела статистики

В Кыштыме сменились адреса госинспектора труда и отдела статистики

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

С этого года приём граждан по линии Государственной инспекции труда ведётся по-прежнему адресу на улице Ветеранов, 1, но в другом кабинете. Сейчас, как сказал сайту «КР» госинспектор Андрей Бурков, нужно обращаться в кабинет № 3, который располагается в помещении центра занятости. По трудовым отношениям кыштымцы  могут обращаться в Госинспекцию по средам с 9 до 17 часов. Телефон-факс – 4-11-20. 

                                              

Однако кабинет, откуда съехала инспекция труда, не остался пустовать. Здесь разместился отдел государственной статистики, которому в 2009 году администрация Кыштымского округа выделила помещение в здании на улице Ленина, 25. Как сказала сайту «КР» старший специалист Маргарита Храмова, переезд на улицу Ветеранов, 1 вызван, в том числе, и сокращением численности отдела статистики. Сейчас в нём только три специалиста, а структурно он подчиняется отделу государственной статистки в городе Миассе.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter