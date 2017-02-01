Прокуратура Озёрска обязала администрацию ЗАТО выделить жильё двум сиротам

Автор: КР от Вчера, 12:14 Категория: Общество

Прокуратура Озёрска выступила в защиту прав детей-сирот. В соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», они должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями по достижении ими совершеннолетия. Это касается тех из них, кто не имеет своего жилья, а также тех, чьё проживание на прежней площади признано невозможным.

Две озёрские девушки воспитывались в детском доме. Обе остались без попечения родителей: матери у них умерли, а отцы лишены родительских прав. Ни у одной нет своего жилья. Перешагнув порог 18-летия, они так и не дождались положенных им по закону квартир.

В интересах девушек прокуратура обратилась в Озёрский городской суд с исками к администрации округа. Суд обязал исполнительную власть ЗАТО предоставить каждой из девушек благоустроенное отдельное жильё.

Администрация округа попыталась оспорить решение первой судебной инстанции. Чиновники ссылались на то, что жильё для повзрослевших сирот выделяется в пределах субвенций из областного бюджета. Однако часть объявленных в рамках субвенции аукционов не состоялась из-за того, что реальная рыночная стоимость одного квадратного метра в Озёрске намного выше утверждённой средней рыночной стоимости, на основании которой и рассчитывается областное финансирование. По этой причине денег хронически не хватает для приобретения отдельного жилья в закрытом городе, значит, за срыв программы должно отвечать правительство области, выделившее на данные цели слишком маленькую субвенцию.

Но, по мнению Челябинского областного суда, недостаточный объём финансирования, отсутствие жилых помещений, состояние рынка жилья, результаты аукционов не освобождают ответчика от исполнения установленной федеральным законодательством обязанности по обеспечению квартирами сирот. Решение Озёрского городского суда вступило в силу. Прокуратура ЗАТО держит его выполнение на контроле.