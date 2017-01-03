Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Перед домом новобрачных в Кыштыме разобьют необычную клумбу

Перед домом новобрачных в Кыштыме разобьют необычную клумбу

Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Этим летом на газоне у кыштымского отдела ЗАГС расцветёт ромашковое сердце. Клумба в виде фигуры, символизирующей любовь, появится у дворца бракосочетаний к всероссийскому Дню семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 июля.

 

Как сказала сайту «КР» начальник отдела ЗАГС Марина Шувалова, идею разбить необычный цветник предложила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Какого размера будет клумба, пока неизвестно.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter