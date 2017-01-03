В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно

Автор: КР от Сегодня, 16:12 Категория: Общество

Только за прошлый год он привлекался сотрудниками кыштымской полиции к административной ответственности одиннадцать раз. Общая сумма штрафов за реализацию алкоголя в ночное время перевалила за 100 тысяч рублей. Но, видимо, доход от такого бизнеса далеко несопоставим со штрафными санкциями. И предприниматель, по всей видимости, понятия не имеет о социальной ответственности бизнеса, поскольку его магазин, в котором спиртное отпускается круглосуточно, находится в нескольких шагах не только от многоквартирных домов и дворца культуры «Победа», но и, что ещё важнее, – от детского садика.

Чтобы не пересох главный источник дохода, Недосеков зарегистрировал ещё один вид деятельности – «Организация общественного питания». В октябре прошлого года Кыштымский городской суд рассмотрел материалы надзорного органа полиции, представленные на предпринимателя. В своё оправдание он привёл довод, что поскольку в помещении его магазина располагается экспресс-кафе, он вправе продавать алкоголь и после 23 часов.

Подробный материал на эту тему – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».