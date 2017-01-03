В Кыштыме студентки Татьяны будут в шоколаде

Автор: КР от Сегодня, 09:31 Категория: Общество

Сегодня российские студенты отмечают свой главный праздник. В этот день принято поздравлять не только тех, кто грызёт гранит науки, но и представительниц прекрасного пола с именем Татьяна.

В кыштымских филиалах Южно-Уральского государственного колледжа и Миасского медицинского колледжа учатся 824 студента. Как сказала сайту «КР» социальный педагог филиала ЮУГК Валентина Щеглова, сегодня они поздравят и подарят шоколадные плитки трём студенткам Татьянам. Татьяна Шлеверда – первокурсница отделения «Технология машиностроения», Татьяна Шашкова учится первый год по специальности «Повар-кондитер», Татьяна Дащенко – третьекурсница отделения «Компьютерные системы и комплексы». В филиале медколледжа восемь студенток по имени Татьяна.

Сегодня имя Татьяна – одно из самых редких. По данным кыштымского отдела ЗАГС, в прошлом году им нарекли всего одну новорождённую в Кыштыме. В этом году Татьяны в нашем городе ещё не зарегистрировано.