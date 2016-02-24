В Кыштыме банда чёрных лесорубов получила очень мягкий приговор

Автор: КР от Сегодня, 13:03 Категория: Общество

Они уничтожили в лесничествах Кыштыма, Каслей, Аргаяша и Карабаша деревьев на 40 миллионов рублей. Но отделались более чем скромными сроками лишения свободы. А половина из 14 человек и вовсе попала под амнистию.

Город следил за развитием этой истории с октября 2013 года. Тогда кыштымские полицейские и их коллеги из Главного управления МВД России по Челябинской области задержали преступников в лесном массиве посёлка Слюдорудник. Силовикам удалось взять с поличным не только, что называется, мелких сошек, но и главарей. У них были изъяты и «орудия труда» – бензопилы, лесовоз, тягачи.

Организаторы этого криминального, но доходного бизнеса, находились под стражей с момента задержания. Это Олег Симонов, Евгений Цыпышев и Денис Долгов. Ни один из них официально нигде не работал. Помимо статьи 210 Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества», которая относится к разряду тяжких преступлений и предусматривает до 15 лет лишения свободы, в отношении них были возбуждены дела по факту незаконных рубок, совершённых в крупном размере. А Симонов, ко всему прочему, обвинялся также в краже, разбое с применением оружия и в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия.

Остальным участникам группы, за исключением Сергея Глухова, который проходил по статье «Кража», инкриминировались участие в преступном сообществе и незаконные рубки.

Пока велось следствие, Михаил Дайбов и Юрий Черепанов успели засветиться и в других преступлениях и уже осуждены за них. Первый отбывает четыре с половиной года в колонии строгого режима за хранение наркотических средств, второго за убийство жены приговорили к девяти годам. Теперь к их срокам добавятся ещё и наказания за уничтожение деревьев.

Однако, как это ни парадоксально, все участники этого уголовного дела избежали наказания по самой тяжкой статье – «Участие в преступном сообществе», а главари – ещё и по статье «Организация преступного сообщества». Судья Рамиль Латыпов счёт эти обвинения …недоказанными.

Шестеро «чёрных лесорубов» и тот самый Глухов отделались условными сроками. Лесорубы были освобождены от наказания по амнистии.

– Для применения акта амнистии учитывалась их роль в организованной группе, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики, – пояснил нашему сайту помощник прокурора Михаил Веденин. – Некоторые из этой группы привлекались к ответственности впервые.

Например, бывший студент радиомеханического техникума Александр Черепанов.

Ещё одна шестёрка браконьеров получила реальные сроки. Правда, и это решение суда вызывает недоумение, если учесть ущерб, который они нанесли государству. Часть третья статьи 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере организованной группой» предусматривает штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом от трёхсот до пятисот тысяч рублей. Но, как уже сказано выше, суд не усмотрел в преступлениях этой банды признаков организованного преступного сообщества.

Симонов приговорён к трём с половиной годам колонии строгого режима и штрафу всего лишь в 20 тысяч рублей. Цыпышев осуждён на три года и пять месяцев колонии общего режима. Долгов – к трём годам колонии строгого режима.

Александр Максименков отбудет в колонии строгого режима два года и пять месяцев, Михаил Дайбов – пять лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Юрий Черепанов, с учётом наказания за убийство, проведёт в колонии строгого режима ещё девять лет и три месяца.

Как сказала «КР» помощник судьи Эвелина Назарова, у обвиняемых конфисковано имущество в доход государства. Автомобиль «Нива», бензопилы и цепи для них, а также установка для распиловки деревьев будут реализованы судебными приставами.

Исковые требования лесничеств на общую сумму свыше 40 миллионов рублей суд оставил …без рассмотрения. Взыскивать причинённый ущерб лесникам придётся теперь уже в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор ещё не вступил в законную силу, и прокуратура готовится внести апелляционное представление. В частности, речь идёт о статьях «Организация преступного сообщества» и «Участие в преступном сообществе».