Жительницы Кыштыма в святки гадали даже на клавиатуре компьютера

Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Общество

В женском клубе «Магия», который работает на базе центральной городской библиотеки, состоялся вечер, посвящённый святкам. В нём приняли участие около 30 женщин.

Им продемонстрировали сцены святочных гаданий из фильмов «Вечера на хуторе близ Диканьки» по книге Николая Гоголя и «Голубая змейка» по сказу Павла Бажова. Также собравшимся показали презентацию «Святочные гадания на картинах русских художников».

Как сообщила сайту «КР» одна из участниц встречи – главный библиограф городской библиотеки Ирина Шубина, самой интересной частью вечера стали гадания. Помимо традиционных – на бобах, блюдцах и поленьях – женщинам предложили узнать о своём суженом и с помощью современной техники. С закрытыми глазами они наугад нажимали на кнопку компьютерной клавиатуры. В какую букву угодили – на ту и будет начинаться имя жениха.

Следующая встреча в клубе «Магия» состоится 15 февраля в 17 часов.