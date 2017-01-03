В Кыштыме объявились мошенники, которые представляются работниками Пенсионного фонда

Автор: КР от Сегодня, 11:15 Категория: Общество

С 10 января этого года пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. И сразу же нашлись те, кто облапошивает пожилых людей для собственной наживы.

– Как правило, мошенники звонят пенсионерам или приходят к ним домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, – комментирует сайту «КР» ситуацию пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Затем они просят предоставить реквизиты банковских карт и данные паспорта, объясняя это тем, что нужно составить списки получателей. Будьте бдительны. Но сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам и не запрашивают никакие данные. Все выплаты производятся тем же способом, что и пенсия, – через банк или почтовое отделение.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» призывает граждан пенсионного возраста ни под каким предлогом не впускать в дом посторонних. Не открывайте дверь, даже если незнакомцы ведут себя очень вежливо и обращаются к вам по имени и отчеству. Обо всех случаях мошенничества сообщайте в полицию по телефонам 4-46-61, 02 или 4-46-48.