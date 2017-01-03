Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Начало этой недели оказалось неблагоприятным: в Кыштыме восьмиклассников одной из школ города отправили на карантин

Начало этой недели оказалось неблагоприятным: в Кыштыме восьмиклассников одной из школ города отправили на карантин

Автор: КР от Сегодня, 09:22 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

С сегодняшнего дня внеплановые каникулы начались для учеников восьмого класса основной школы № 11, которая находится в микрорайоне Каолиновом. В классе из 12 человек острой респираторно-вирусной инфекцией заразились восемь. Здесь карантин продлится до 23 января включительно.

 

Со вчерашнего дня в Кыштыме наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. По сравнению с концом прошлой недели, заболеваемость выросла в два с лишним раза. Как сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова, если в пятницу диагноз ОРВИ был поставлен 23 детям и 43 взрослым, то за вчерашний день к врачам обратились уже 53 ребёнка и 81 взрослый.

 

– Среди детей от рождения до шести лет заболевших стало в два раза больше, – констатирует Людмила Евгеньевна. – Среди школьников количество заболевших увеличилось втрое. Очень много заболевших среди трудоспособного населения.

 

По прогнозам эпидемиологов, в ближайшие две-три недели заболеваемость будет нарастать, после чего постепенно пойдёт на спад.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter