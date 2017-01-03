Начало этой недели оказалось неблагоприятным: в Кыштыме восьмиклассников одной из школ города отправили на карантин

Автор: КР от Сегодня, 09:22 Категория: Общество

С сегодняшнего дня внеплановые каникулы начались для учеников восьмого класса основной школы № 11, которая находится в микрорайоне Каолиновом. В классе из 12 человек острой респираторно-вирусной инфекцией заразились восемь. Здесь карантин продлится до 23 января включительно.

Со вчерашнего дня в Кыштыме наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. По сравнению с концом прошлой недели, заболеваемость выросла в два с лишним раза. Как сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова, если в пятницу диагноз ОРВИ был поставлен 23 детям и 43 взрослым, то за вчерашний день к врачам обратились уже 53 ребёнка и 81 взрослый.

– Среди детей от рождения до шести лет заболевших стало в два раза больше, – констатирует Людмила Евгеньевна. – Среди школьников количество заболевших увеличилось втрое. Очень много заболевших среди трудоспособного населения.

По прогнозам эпидемиологов, в ближайшие две-три недели заболеваемость будет нарастать, после чего постепенно пойдёт на спад.