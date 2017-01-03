Активисты Кыштыма уже год помогают обновить гардероб всем, кому это необходимо

Автор: КР от Вчера, 09:32 Категория: Общество

Выдача вещей в Христорождественском храме Кыштыма

В ближайшую субботу совместный проект кыштымских и озёрских активистов «Вещеворот» отметит свой первый день рождения. Ровно год назад основатель движения «Зелёный Озёрск» Евгений Шитиков призвал своих земляков расстаться с надоевшими вещами, на что те моментально откликнулись. Однако раздать скопившуюся груду одежды не удалось – никто из озерчан в ней, видимо, не нуждался. Тогда-то общественник и обратился в Христорождественский храм Кыштыма. Настоятель этого храма отец Иоанн Сухов одобрил затею и благословил его начинание.

Сейчас дважды в неделю, по средам и четвергам, в небольшом помещении над крестильным отделением храма волонтёры проекта принимают и сортируют одежду, обувь и игрушки от жителей Озёрска и Кыштыма. В эти же дни они выдают понравившиеся вещи всем, кому они необходимы.

Как сообщила сайту «КР» координатор проекта «Вещеворот» Людмила Якимова, если весной прошлого года их посещали максимум десять человек в день, то сегодня их в три раза больше. А посещение церкви большим количеством людей мешает тихому укладу церковной жизни. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время одежду будут выдавать по предварительной записи.

"Вещеворот" на выезде в посёлке Северный в сентябре прошлого года.

Тогда около 20 семей смогли подобрать себе одежду, обувь и головные уборы.

За год работы «Вещеворот» оказал помощь более 400 семьям, а это порядка одной тысячи человек. Причём, одеждой удалось обеспечить не только «постоянных клиентов», среди которых около 30 молодых семей с небольшим доходом, около 20 семей с тремя и более детьми, порядка трёх десятков пенсионеров. Баулы с вещами вывозили и в близлежащие посёлки – в Тайгинку, Северный, Большие Егусты и в село Кузнецкое Аргаяшского района.

Сейчас проекту не хватает волонтёров по разбору, сортировке и выдаче вещей не только в Кыштыме, но и в посёлках Кыштымского городского округа. Также нужны средства на оборудование, закупку расходных материалов и поездки.

Получить подробную информацию о деятельности «Вещеворота» можно по телефонам 8-908-081-01-78, 8-908-575-82-31 или в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club122046940.