В Кыштыме от ёлочного секонд-хенда отказываются даже кони

Автор: КР от Сегодня, 14:10 Категория: Общество

Мусорные контейнеры нашего города начинают пополняться отслужившими новогодними деревцами. Оно и понятно – цивилизованно утилизировать ёлку, сосёнку или пихту в Кыштыме невозможно.

Ни предприятию «Кыштымский лес», ни организации «Вторсырьё» главный символ Нового года не нужен – переработкой таких деревьев они не занимаются.

Близлежащие зоопарки от хвойной подкормки тоже отказались. Как сообщил сайту «КР» директор зоны отдыха «Прилесье» в районе КАТО Илья Кокорин, в их контактном зоопарке такое угощение есть некому – коз они продали, а кролики, енот и страусы подобную пищу не жалуют.

Собственник конного хозяйства в посёлке Слюдорудник Василий Плисовский на предложение привезти его подопечным лакомство в виде сосёнок или ёлочек возразил. Мол, у нас этого добра и без вас хватает.

В комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа на наш вопрос, куда деть новогоднюю ёлку, если выбрасывать жалко, только развели руками. Экологи посоветовали заглянуть в интернет и прочитать, на что может сгодиться колючее деревце в хозяйстве.

Способов использования лесных красавиц, на самом деле, очень много. Так, ароматный напиток из сосновой хвои защитит зимой от простуды – он богат витамином С. Приготовить его не составит труда – необходимо заварить и настоять 30 граммов измельчённых иголок, после чего добавить три столовые ложки лимонного сока и мёда по вкусу. А ванны с сосновой хвоёй хороши для снятия напряжения и укрепления сердца.

Пригодится хвоя и на садовом участке. Её можно применять как укрывной материал и защиту от сорняков и вредителей. Лучшего эликсира для домашних цветов, чем настойка хвойных веточек, не найти.