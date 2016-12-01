В Кыштыме любителям фейерверков и хлопушек указали на три площадки

Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Общество

В этом году в Кыштымском округе впервые ввели ограничения по местам, где в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни организациям и гражданам разрешается запуск фейерверков.

Как сказала «КР» специалист управления ГО и ЧС администрации Кыштымского округа Евгения Баландина, предписание об этом было получено от отдело по надзорной деятельности.

В настоящее время согласованы три площадки: возле ДК «Победа», площадь К. Маркса и зона отдыха на берегу пруда напротив ДК металлургов. Критериями выбора стали требования безопасности в период массовых гуляний и их удалённость от жилого сектора.

Запускать пиротехнические изделия разрешается с 31 декабря по 8 января. Отдельно согласован фейерверк, который для кыштымцев в новогоднюю ночь в районе ДК «Победа» приготовил радиозавод. В новогоднюю ночь 1 января на огненное небесное шоу отводится полчаса: с 2 часов до 2:30.