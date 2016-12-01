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В Челябинской области подведены итоги реализации программы «Реальные дела»

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Общество

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О результатах доложено губернатору Борису Дубровскому. На сегодняшний день в регионе реализовано 5333 проекта по программе «Реальные дела» на общую сумму в один миллиард рублей. Средства были выделены по инициативе главы региона из областного бюджета для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. Благодаря этому в каждой территории были решены самые актуальные проблемы благоустройства.

                            

Программа «Реальные дела» сформировалась в результате наказов жителей. Очень важно, чтобы люди уже сейчас почувствовали улучшение ситуации, отметил Дубровский.

 

По программе работы выполнены на 4552 объектах. Количество объектов, где велось строительство и ремонт, увеличилось благодаря экономии средств при проведении конкурсных процедур.

 

Кыштымскому городскому округу по программе «Реальные дела» было направлено 11,94 миллиона рублей. Кроме того, более четырёх миллионов выделено из местного бюджета. В рамках проекта завершено 175 реальных дел, направленных на развитие социально значимых объектов образования, учреждений культуры, спорта и здравоохранения. Так, более семи миллионов рублей потрачено на ремонты кровель, систем отопления, спортивных и актовых залов, замену окон, выполнение противопожарных мероприятий и закупку технологического оборудования в рамках подготовки школ и детских садов к началу учебного года.

 

По мнению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, эффективная реализация подобных программ возможна тогда, когда именно население на встречах, в обсуждениях формирует предложения и выходит с конкретными идеями. 

 

Там, где активно участвуют жители, получаются интересные проекты. Одним из самых востребованных является проект «Во славу мира на земле» по установке детских игровых площадок. Благодаря его реализации, а также программе «Реальные дела», в Кыштыме только этим летом появилось 14 новых игровых комплексов,– констатирует Людмила Шеболаева.

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