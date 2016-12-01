В Кыштыме жителям микрорайона перед Новым годом добавили праздничного освещения и настроения

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Общество

Вчера на Нижнем Кыштыме засияла новая оригинальная световая конструкция. Она установлена около Николаевской церкви на круговом движении между улицами Интернационала, Возмездия и Чернышевского. Каркас, представляющий собой цветок с 12-ю лепестками, длина которых 4-7 метров, был готов ещё летом, но заминка возникла с гирляндами, цена которых значительно выросла. Жители давно просили администрацию округа украсить их микрорайон праздничной иллюминацией по примеру центральной части города, где световой фонтан работает с 2011 года. Пусть не сразу, но в преддверии Нового года их просьба выполнена.

Как сказал сайту «КР» директор ООО «Электроарсенал» Владислав Блиновсков, в иллюминации использованы светодиодные гирлянды и дюралайт. По такой же технологии был отремонтирован в декабре и упомянутый выше световой фонтан на круговом движении в центре города.

В ходе его ремонта был заменён блок управления гирляндами и сами световые элементы. Полностью отремонтированы и стилизованные композиции букетов из колокольчиков. Сейчас вся эта конструкция вновь сияет всеми цветами радуги. Из местного бюджета на его восстановление выделялось 143 тысячи рублей, а на завершение работ по световому цветку на Нижнем Кыштыме – более 400 тысяч рублей.