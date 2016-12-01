Жителям Кыштыма предлагают встретить Новый год на горе Сугомак

Автор: КР от Вчера, 12:44 Категория: Общество

Фото из группы ВКонтакте "Кыштымские вылазки"

Группа любителей походов «Кыштымские вылазки» приглашает всех желающих встретить Новый год на Сугомаке. Как сообщила сайту «КР» инициатор необычного празднования Алла Алферова, подобную встречу она организует третий год подряд.

И если в 2014-м году нашлось всего 12 желающих отметить праздник на горе, то в прошлом году их число выросло до сорока. Причём среди участников есть и дети, и пенсионеры.

Фото из группы ВКонтакте "Кыштымские вылазки"

Ближе к полуночи группа поднимется на первый пригорок Сугомака, на телефоне включат прямую трансляцию из Кремля, встретят Новый год и запустят фейерверк. После этого отдыхающие устроят посиделки у костра на поляне у подножия горы.

Подробности о праздновании на Сугомаке узнавайте по телефону 8-908-057-12-78 или в группе ВКонтакте - "Кыштымские вылазки".