В Кыштыме почтили память погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем

Автор: КР от Вчера, 11:51 Категория: Общество

Сегодня оперативное совещание при главе Кыштымского городского округа началось с минуты молчания. Сегодня в России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе.

Заместители, начальники отделов и управлений почтили память 92 наших соотечественников, погибших вчера утром при крушении пассажирского лайнера ТУ-154. Самолёт прошёл дозаправку в аэропорту города Сочи и пропал с радаров через две минут после взлёта.

На борту ТУ-154 находились российские военнослужащие, почти весь основной состав ансамбля имени Александрова, журналисты, а также руководитель международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они летели на военную базу Хмеймим в Сирию, чтобы выступить и поздравить с Новым годом находящихся в этой горячей точке российских военных.