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В Кыштыме жители частного сектора построили на пиратском берегу ледовую катушку

Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Общество

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На улице Красноармейской ещё минувшим летом по региональной программе «Реальные дела» на пустующем берегу городского пруда  была установлена детская игровая площадка. Привычный набор из качелей и каруселей дополнил импровизированный кораблик, над которым и сейчас развивается пиратский флаг – Весёлый Роджер.

 

Как сообщил сайту «КР» депутат Собрания по округу №7 Сергей Батин, ещё летом при обустройстве площадки избиратели – жители частного сектора попросили его позаботиться и о зимних забавах для детей. И он учёл их пожелание.

 

Сергей Батин предоставил доски для постройки добротной катушки с восьмиметровым скатом. Ценность события ещё и в том, что построили её сами жители улицы Красноармейской. Чтобы доставить детям удовольствие, председатель совета улицы Красноармейская  Татьяна Зотова сагитировала поработать 15 добровольцев – 12 мужчин и трёх женщин. Депутат тоже не остался в стороне и в прошлую субботу работал вместе со всеми. Он же привёз и ёлочку, которую родители украсили сами. Сейчас катушка уже залита и готова к употреблению. Наверняка в Новогоднюю ночь в зимний городок на берегу пруда придут отметить и с соседних улиц.

 

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