В Кыштыме в социальном центре готовят новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей

Автор: КР от Сегодня, 12:59 Категория: Общество

В комплексном центре социального обслуживания в этом году по традиции состоится новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей. Их будет не менее 40. Ёлка с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится 27 декабря. Услугами центра в эти предновогодние дни активно пользуются многие общественные организации Кыштымского округа.

Как сказал сайту «КР» директор этого учреждения Андрей Карипов, во вторник праздник здесь отметила организация детей родителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, – «Память сердца». Вчера за новогодними столами собралось более 70 активистов совета ветеранов Кыштымского округа. На завтра сюда приглашены пенсионеры тех предприятий, которые прекратили свою деятельность. А в понедельник состоится выпускной бал для отдыхающих отделения дневного пребывания.

В этом году комплексный центр отметил своё 25-летие. Пожилые кыштымцы, пользующиеся его услугами, отмечают важную социальную роль этого учреждения. В частности, здесь действует школа реабилитации для инвалидов, отделения дневного пребывания и обслуживания на дому, отдел семьи и отдел компьютерной грамотности для пожилых.