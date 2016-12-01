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В Кыштыме всех церковных служителей научат, как пользоваться огнетушителями

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Общество

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Тренировка в детском саду № 1.

 

Как сообщила сайту «КР» заместитель председателя совета по оргмассовой работе кыштымского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Елена Реннер, на следующую неделю совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности запланировано посещение храмов в Кыштыме и Тайгинке. Будет проведён инструктаж со священниками и членами приходских советов церквей. В учебных целях  им предоставят огнетушители, чтобы тут же закрепить теорию практикой. Такие тренировки особенно важны накануне православного Рождества, ведь 7 января в храмы приходят сотни человек и, соответственно, усиливаются требования к пожарной безопасности.

 

Аналогичные тренировки и беседы с сотрудниками по правилам пожарной безопасности специалисты ВДПО проводили недавно и в детском саду № 1.

 

Как правило, люди теоретически знают, как пользоваться огнетушителем, но практического опыта у многих нет, поэтому после беседы нянечки и воспитатели вышли на территорию детского сада и попробовали в действии работу огнетушителя.  По словам Елены Реннер, многие потом признавались: "Вот теперь мы смело можем потушить любое возгорание и больше не будем бояться брать огнетушитель в руки!».

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