В Кыштыме главную городскую ёлку украсят игрушки, сделанные детьми

Автор: КР от Вчера, 12:01 Категория: Общество

В Кыштыме подведены итоги сразу двух конкурсов ёлочной игрушки – «Мастерская Деда Мороза», который проводился по инициативе центра детско-юношеского технического творчества и «Подарок для ёлки», где организаторами стали управление по делам образования и станция туристов «Странник».

Воспитанница центра детско-юношеского технического творчества Екатерина Устинова.

Как сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова, на муниципальный этап областного конкурса «Подарок для ёлки» было предоставлено 352 игрушки. Дети, а некоторые и вместе с родителями, мастерили их из подручных средств. Самые яркие и устойчивые к погодным условиям поделки украсят главную городскую ель возле ДК «Победа» и ёлку на привокзальной площади. Здесь в нынешнем году её установят впервые.

– Сейчас мы ищем, кто бы из жителей частного сектора мог подарить нам ель, – говорит начальник железнодорожной станции Кыштым Илья Юнусов. – Мы планируем установить её на площади перед зданием вокзала, чтобы на радовала жителей и гостей нашего города.

Победители муниципального этапа конкурса «Подарок для ёлки» будут представлять Кыштым на областном этапе. Это Женя Карелина из восьмой школы, Диана Абдрашитова Диана и Софья Моргунова Софья (из детсада № 23, Алина Леонтьева из третьей школы, Злата Дудина Злата и Алина Трифонова из школы № 13, Даша Копылова из детского сада № 5, Олеся Устинова и Оля Жабреева Ольга из детсада № 24, Лена Кузнецова из школы № 1 и Аня Пашнина Анна из начальной школы № 2.