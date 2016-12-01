В Кыштыме откроют третий по счёту ледовый городок

Автор: КР от Вчера, 10:38 Категория: Общество

На привокзальной площади впервые за 120 лет существования станции Кыштым появится новогодний городок с ледяной горкой и ёлкой. С инициативой использовать таким образом всегда пустующее большое пространство у вокзала вышел начальник железнодорожной станции Илья Юнусов, назначенный на эту должность два месяца назад.

Как сказал сайту «КР» сам Илья Шамилевич, незачем лишний раз гонять транспорт, чтобы тот вывозил снег с территории вокзала за город, если можно этот же снег задействовать для строительства городка.

Идею станционного начальника поддержала и глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева. На встрече со студентами строительного отряда «Практика» она предложила юношам принять участие в этом добром деле. По словам начальника отдела по делам молодёжи Анастасии Табаковой, они встретили это предложение аплодисментами.

Студенты вышли на стройплощадку в прошлый понедельник. За полторы недели они придали большой куче снега нужный наклон и очертания. Высота горки – три метра, столько же и ширина. А длина любимой зимней забавы детворы достигнет 50 метров. Ледяной бордюр отделит горку от автобусных перронов.

Скоро там появится и украшенная гирляндами ёлка. Открыть третий по счёту ледовый городок Кыштыма обещают через неделю.