Пенсионерам “впаривают” фильтры для воды дороже их реальной стоимости

Вчера, 23:39 Категория: Общество

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В Кыштыме зарегистрированы случаи, когда неизвестные устанавливают у граждан дома оборудование по очистке воды в несколько раз дороже его реальной стоимости. Жертвами обмана чаще всего становятся пенсионеры.



Так, неизвестные мужчины убедили пожилую жительницу нашего города установить фильтры для воды, сделав акцент на том, что фильтры, которые у неё установлены, уже непригодны. Женщина приобрела три товара за 74 тысячи 400 рублей, но фактическая стоимость каждого прибора от завода-производителя составляет всего девять тысяч.



Поскольку покупательница добровольно согласилась на приобретение и установку фильтров и подписала договор, который ей предоставили незнакомцы, данная ситуация переходит в гражданско-правовые отношения. Привлечь к уголовной или административной ответственности проходимцев сотрудники полиции не могут.



Полиция Кыштыма напоминает гражданам, что ни в коем случае нельзя запускать в дом незнакомцев и тем более покупать у них товары. Злоумышленники предпочитают работать в дневное время суток. Их обман рассчитан на людей пожилого возраста, когда рядом нет бдительных родственников.



Они предлагают установить фильтры на воду «только сегодня и только сейчас», по заниженной цене, со скидкой для пенсионеров. Обманщики убеждают, что в ближайшее время им всё равно придётся установить оборудование, но в два раза дороже. В некоторых случаях предлагают провести бесплатную проверку труб и качества воды.



Полиция обращается к гражданам с просьбой рассказывать своим близким пожилого возраста, что такие схемы существуют, и доверять незнакомцам не стоит.