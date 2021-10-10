Южноуральцы могут заявить о себе и стать лауреатами премии «Знание»

Сегодня, 10:19 Категория: Общество

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Это могут сделать все, кто считает свой вклад в просвещение важным и значимым.

Как сообщает ИА «Первое областное», в России стартовал прием заявок на просветительскую премию «Знание». Подать заявку можно на сайте premiya.znanierussia.ru до 1 ноября 2021 года. Она включает 13 номинаций в различных областях: наука и технологии, бизнес, история, экология, культура. Заявиться можно также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, создание просветительского фильма или проведение мероприятия, сообщают организаторы премии.

Председатель регионального Общества «Знание» Владимир Лушников рассказывает, что просветительской работой на Южном Урале занимаются тысячи человек, и почти всегда безвозмездно. Поэтому очень важно поощрять и рассказывать о лучших.

– С региональным Обществом «Знание» сотрудничает более ста лекторов, занимающихся просвещением населения. Мне сложно выделить кого-то конкретного — все достойны награды! Однако в номинацию «За общий вклад в просвещение» я буду рекомендовать проект «Народный университет», лекторы которого учат население финансовой и правовой грамотности, основам работе на ПК и так далее. Кстати, одним из самых активных слушателей «Народного университета» является 92-летняя жительница Коркино. Эта дама не пропускает ни одной лекции, всегда задает вопросы, за считанные месяцы разобралась, как пользоваться компьютером и интернетом, – добавляет Владимир Лушников.