В Челябинской области создана электронная энциклопедия коронавируса

Сегодня, 22:19 Категория: Общество

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Почти два года южноуральцы живут с коронавирусом. Каждый день он преподносит нам свежие новости, а порой и фейки. Чтобы домыслов о ковиде было как можно меньше, в Челябинской области собрали своеобразную энциклопедию коронавируса. В отличие от бумажных изданий, она обновляется каждый день. Речь о портале коронавирус74.рф, который создан при поддержке властей региона.

Как сообщайте ИА "Первое областное", на главной странице сайта приведена статистика по заболевшим и умершим в регионе. При желании можно посмотреть данные за любой день пандемии или же за какой-то отрезок времени.

Например, на графике всего периода пандемии хорошо видно три волны, когда вирус набирал силу. Можно проследить и непредсказуемость вируса. Если в прошлом году ковид дал нам короткую передышку в конце лета — осенью, то в этом резкий подъем по числу заболевших начался уже в июле, и пока вирус не торопится отступать.

Ниже собраны 20 популярных вопросов о QR-кодах в Челябинской области. От банальных — что это такое и зачем QR-коды нужны — до таких заковыристых: как получить QR-код на смартфоне в случае, если нет доступа к интернету; как получить QR-код, если есть медотвод; будут ли требовать QR-код в магазинах и транспорте.

Составители сайта рассказывают о том, чем отличаются препараты для вакцинации и почему сейчас чаще всего предлагают привиться «Спутником V».

Здесь же приводятся адреса и телефоны больниц, где идет вакцинация. Есть информация для выезжающих за рубеж и для родственников заболевших.