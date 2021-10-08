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В Кыштыме началась осенняя призывная компания

Сегодня, 20:25 Категория: Общество
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В кыштымском военкомате прошли уже две призывные комиссии - 1 и 6 октября. 

 

– Всего было приглашено около 60 призывников нашего округа, – сообщил сайту «КР» военный комиссар по городам Кыштым и Карабаш Алексей Щедрин.– Из них соответствуют по состоянию здоровья и призвано в армию порядка 20. Далее им предстоит сдать ПЦР-тесты на коронавирус и сделать другие необходимые прививки. 

 

На это неделе, 13 октября, состоится ещё одна призывная комиссия, и станет известно, в какие войска попадут все призванные кыштымские юноши. 

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Теги: Кыштым осенний призыв военком

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