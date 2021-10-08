На площади у Кыштымского медеэлектролитного завода появился “Бокс добра”

Сегодня, 19:13 Категория: Общество

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Так можно назвать необычный металлический контейнер, установленный на крыльце предприятия, расположенном слева от центральной проходной. Коробка предназначена для одежды, вышедшей из употребления.



Как сообщает группа ВКонтакте “Наш КМЭЗ”, каждая опущенная в бокс вещь мгновенно превращается в «Вещь добра». Так называется проект молодого предпринимателя из Екатеринбурга Дениса Лекомцева. Он стал финалистом первого сезона шоу «Startup_reality. Твой ключ от бизнеса», организованного председателем Совета директоров Русской медной компании Игорем Алтушкиным. Благодаря гранту в размере 900 тысяч рублей Денис установил в Екатеринбурге 20 контейнеров для сбора одежды и открыл социальный магазин. Теперь такие боксы появились в Карабаше и Кыштыме.



– Мы принимаем вещи в любом состоянии и сортируем их, – рассказывает автор проекта «Вещь добра». – Непригодный для дальнейшей носки текстиль отправляем в переработку. Из него делают ветошь, ватин и другие материалы. Вещи в хорошем состоянии проходят обработку. Часть из них мы направляем в социальный магазин с таким же названием, а часть комплектуем для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Подобранная в рамках проекта одежда уже сослужила хорошую службу тем, кто пострадал от пожара или наводнения, кто остался без работы из-за пандемии ковида.



Что такое пожар, хорошо знает теперь аппаратчик цеха электролиза меди АО «КМЭЗ» Александр Самсонов. В июне сгорел со всем скарбом дом, в котором вместе с мамой жили его сын и дочь. В трудную минуту на помощь металлургу пришёл Благотворительный фонд РМК, выделивший средства на приобретение комфортабельной двухкомнатной квартиры. А вот одежду и обувь для погорельцев собирали тогда всем миром. Отныне, по словам Александра, достаточно будет обратиться к авторам проекта «Вещь добра» или в Благотворительный фонд РМК, который поддержал идею Дениса Лекомцева.



Первой два пакета с одеждой опустила в кыштымский контейнер экономист Ольга Зимина, мама троих детей.



– Очень хорошо, что у нас появилась такая возможность. Дети растут быстро, на мальчишках, конечно, всё горит, а вот дочка не успевает износить свои наряды. С удовольствием отдаю их в хорошие руки, приятно думать, что они ещё кого-то порадуют и согреют, – сказала Ольга.



Её поддержал и заместитель генерального директора АО «КМЭЗ» по общим вопросам Владимир Сёмин:



– Важно, что доступ к контейнеру будут иметь не только металлурги, а все жители Кыштыма, которые захотят присоединиться к проекту, – считает он. – Мы специально поставили его за пределами заводской территории, в таком месте, где он будет защищён от дождя и снега. У меня жена уже перебирает для передачи одежду в наших шкафах. У нас много добротных вещей, которые жаль выбрасывать, а на хорошее дело – не жаль!



Вот уж действительно: добротная вещь – вещь добра.



Как сказал Денис Лекомцев, за два года удалось собрать более 400 тонн текстиля. Он принимается в любом состоянии, главное, хорошо упаковать его в полиэтиленовый пакет и обязательно завязать мешок. Другое дело – обувь. Её переработка на Урале пока не налажена, поэтому опускать в контейнер следует только хорошо сохранившиеся пары, которые кто-то сможет носить.



Правила передачи вещей закреплены прямо на забавно оформленном боксе. Это совсем новый дизайн ёмкости. Авторы проекта специально одухотворили некоторые предметы одежды, придали им человеческий облик, чтобы напомнить: вещи имеют право на долгую, полезную людям жизнь. Кстати, сдавая их в рамках проекта и не позволяя им гореть синим пламенем на свалках, мы ещё заботимся и об экологии.



Контейнер будет опустошаться по мере наполнения. Если он окажется востребованным (а в этом можно не сомневаться!), авторы социального проекта установят в Кыштыме и другие ёмкости для вещей добра.



P.S. Если вдруг вы принесете вещи, а контейнер окажется переполненным, не бросайте мешки прямо на крылечке. Позвоните по телефону 95588, мы заберем ваши пакеты, созвонимся с организаторами – и они оперативно заберут все, что уже собрано жителями Кыштыма.