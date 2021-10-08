В Челябинской области началась платная вакцинация иностранцев от коронавируса

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Источник фото: минздрав Челябинской области.

Иностранные граждане могут привиться за деньги «Спутником Лайт».

Как сообщает ИА «Первое областное», Челябинская область начала вакцинировать иностранцев от коронавируса. Прививки им делают в областном кожно-венерологическом диспансере.

Студентов и рабочих-мигрантов из разных стран прививают от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Обратиться за вакцинацией может любой желающий.

Одним из первых возможностью защитить себя от опасной инфекции воспользовался студент из Африки Яро Абубакар.

– Давно хотел поставить прививку. Как только узнал о такой возможности, согласился одним из первых. Многие сейчас в раздумьях: ставить её или нет. Мой выбор – вакцинироваться, защитить себя. Я коронавирусом не болел, но болели мои знакомые и родные. Я видел, как им было плохо. Я не хочу, чтобы это опять повторилось. Хочу в этом году вернуться к прежней жизни, когда не было коронавируса, – говорит Яро Абубакар.

Желающие пройти вакцинацию иностранцы могут обратиться в Челябинский областной кожно-венерологический диспансер. Для всех иностранных граждан вакцинация проводится на платной основе. Вакцинация стоит около 750 рублей. Справки привившимся выдают уже на следующий день.

Вакцинация проходит в будние дни с 14:00 до 16:00 по адресу Яблочкина, 24. В медицинское учреждение можно позвонить по телефону 8-800-201-06-29.