«Кыштымский рабочий» стал дипломантом Всероссийского профессионального конкурса «10 лучших газет России-2021»
Вчера, 14:38 Категория: Общество
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Подведены итоги традиционного Всероссийского конкурса «10 лучших газет России». В этом году в нём принял участие и «Кыштымский рабочий».
«Кыштымский рабочий» стал одной из трех газет Челябинской области (наряду с «Миасским рабочим» и «Саткинским рабочим»), попавшим в число номинантов и дипломантов конкурса. Всего же номинантами и дипломантами стали 72 российских издания.
Жюри отметило сразу два проекта нашей газеты – «Знай свой край» и «Сделано в Кыштыме».