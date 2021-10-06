«Кыштымский рабочий» стал дипломантом Всероссийского профессионального конкурса «10 лучших газет России-2021»

Вчера, 14:38 Категория: Общество

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Подведены итоги традиционного Всероссийского конкурса «10 лучших газет России». В этом году в нём принял участие и «Кыштымский рабочий».

«Кыштымский рабочий» стал одной из трех газет Челябинской области (наряду с «Миасским рабочим» и «Саткинским рабочим»), попавшим в число номинантов и дипломантов конкурса. Всего же номинантами и дипломантами стали 72 российских издания.

Жюри отметило сразу два проекта нашей газеты – «Знай свой край» и «Сделано в Кыштыме».