Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

«Кыштымский рабочий» стал дипломантом Всероссийского профессионального конкурса «10 лучших газет России-2021»

Вчера, 14:38 Категория: Общество
201
0

Подведены итоги традиционного Всероссийского конкурса «10 лучших газет России». В этом году в нём принял участие и «Кыштымский рабочий».

 

«Кыштымский рабочий» стал одной из трех газет Челябинской области (наряду с «Миасским рабочим» и «Саткинским рабочим»), попавшим в число номинантов и дипломантов конкурса. Всего же номинантами и дипломантами стали 72 российских издания.

 

Жюри отметило сразу два проекта нашей газеты – «Знай свой край» и «Сделано в Кыштыме».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштымский рабочий диплом 10 лучших газет России

Похожие публикации:

Подросток из Кыштыма стал победителем конкурса «Правнуки Победителей»

Газета «Кыштымский рабочий» одержала победу в первом Всероссийском конкурсе СМИ, посвящённом Русской медной компании

Редакцию газеты «Кыштымский рабочий» наградили дипломом конкурса «ProСВЕТ»

Журналисты против террора

В сотне лучших – продукция мебельщиков

Комментарии:

Добавить