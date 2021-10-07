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В Кыштым съехались психологи и философы, чтобы обсудить проблемы деструктивного поведения молодёжи

Сегодня, 13:39 Категория: Общество
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Вчера в Народном доме состоялся семинар-практикум на тему: «Психологическая, информационная и этноконфессиональная безопасность в молодёжной и образовательной среде».

 

В нём приняли участие специалисты из Челябинска – руководитель Центра мониторинга социальных сетей, кандидат философских наук Елизавета Щетинина; руководитель Центра народного единства администрации Челябинска, кандидат философских наук, главный редактор научного журнала «Генезис» Сергей Бредихин; педагоги-психологи областного центра диагностики и консультирования Евгения Смагина и Александра Герасимова.

 

На встречу с экспертами пришли кыштымские педагоги и психологи, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних. Кыштымцы получили от своих титулованных коллег практические советы для работы с детьми.

 

О чём говорили на семинаре, и какие советы родители подростков могут взять на вооружение, читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштым Народный дом молодёжь философы проблемы

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