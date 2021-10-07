В Челябинской области на торгах распродают имущество компании сына экс-губернатора

Сегодня, 13:04 Категория: Общество

188

0

Фото: https://pixabay.com/ru/

Об этом сообщает сайт ИА «Первое областное».

Начальная цена четырех лотов с объектами недвижимости составляет 71 млн рублей.

В рамках процедуры банкротства на торги выставлено недвижимое имущество АО «Производственное объединение Монтажник» (Магнитогорск) в виде четырех лотов на общую сумму 71 млн рублей. Аукцион по реализации объектов недвижимости состоится на электронной площадке Российский аукционный дом 15 декабря.

АО «ПО „Монтажник“» признано банкротом в 2020 году. В Челябинской области компания известна тем, что неоднократно становилась победителем конкурсов на выполнение работ по строительству конгресс-холла, в то время ее возглавлял сын экс-губернатора — Александр Дубровский.

Объекты недвижимости, предлагаемые к реализации на торгах конкурсным управляющим, расположены на территории Магнитогорского городского округа. В состав первого лота стоимостью 7,4 млн рублей входит нежилое здание площадью свыше 800 кв. м и право аренды земельного участка площадью 7,29 тыс. кв. м. Второй лот стоимостью 27,1 млн рублей включает в себя цех по производству шлакоблоков, гараж, административно-бытовой корпус, право аренды земельного участка 16,3 тыс. кв. м.

В третий лот (29,7 млн рублей) входит административное здание площадью 2,5 тыс. кв. м и доля на земельный участок площадью 5,4 тыс. кв. м. Четвертый лот (6,7 млн рублей) включает автомастерскую и долю земельного участка.

Конкурсному управляющему АО «ПО „Монтажник“» продолжают поступать требования кредиторов: сегодня, 7 октября, на федеральном ресурсе зарегистрировано требование от ООО «Строй-Маг» на сумму свыше 600 тыс. рублей. Реализация имущества компании-банкрота будет способствовать расчету по накопившимся долгам.