Губернатор Алексей Текслер поручил открыть пост добровольной пожарной охраны в посёлке Слюдорудник Кыштымского округа

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Глава региона провёл личный приём граждан в онлайн-формате.

Алексей Леонидович рассмотрел шесть обращений южноуральцев, в том числе касающиеся капитальных ремонтов социально значимых объектов, обеспечения общественной безопасности, улучшения качества сотовой связи в отдаленных районах области, развития транспортной сети.

Одно из обращений в адрес главы региона поступило и от жительницы нашего округа. С просьбой открыть пост добровольной пожарной охраны в посёлке Слюдорудник обратилась преподаватель местной школы Марина Новосёлова.

Губернатор поручил открыть пост пожарной охраны. Его открытие запланировано уже в декабре этого года. Регион выделит средства на содержание поста. В областном бюджете предусмотрено софинансирование расходных обязательств муниципалитетов на создание условий для организации добровольной пожарной охраны. С использованием субсидии организовано круглосуточное дежурство 27 постов в 139 населенных пунктах области.

– Объект должен начать работать не позже 1 января следующего года, если получится раньше, давайте раньше. Мы готовы выделить средства в рамках бюджета этого года. В этом году мы как никогда почувствовали, насколько важно открывать такие объекты. Вопросы пожарной охраны действительно очень актуальны, поэтому мы выделяем дополнительные деньги и в прошлом, и в этом году, чтобы приобретать дополнительную технику и в целом усилять противопожарное прикрытие всех наших населенных пунктов, особенно проблемных, – отметил губернатор.