В Челябинской области внедряется система QR-кодов для посещения ряда учреждений и мероприятий

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В соответствии с решением оперативного штаба в Челябинской области использование QR-кодов станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек.

Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода.

Распоряжение вступает в силу с 18 октября 2021 года.

Ситуация с коронавирусом усложняется по всей стране. Поэтому меры, связанные с допуском в различные учреждения и на различные мероприятия с QR-кодами, принимаются во всех субъектах России. Отметим, что раньше учреждения в ухудшающейся ситуации просто бы закрывали. Сейчас есть новые возможности обойтись без локдауна, и оперативный штаб по-прежнему стремится избежать ограничений, закрытий и т.д.

В Челябинской области эти меры постепенны, мотивированы и пока направлены на конкретные сферы. Например, уже много регионов, где введён доступ по QR-кодам в сферу общепита.

Кроме того, в нашем регионе решение о введении QR-кодов принимается заблаговременно – на подготовку системы даётся ещё две недели. Есть время для учреждений, чтобы учесть весь опыт, а у потребителей есть время определиться с планами.

Массовая вакцинация – единственный выход в складывающейся ситуации.